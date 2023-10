Maioria dos nordestinos diz ter dinheiro para gastar na Black Friday

Em meio ao aumento de 24% nas buscas pela Black Friday no Brasil, os habitantes da região Nordeste afirmaram ter dinheiro para comprar durante a data, em 24 de novembro. O dado foi revelado em levantamento exclusivo disponibilizado ao Portal A TARDE pelo Google nesta quinta-feira, 28, durante o evento anual de intenções de compra realizado pela empresa.

A pesquisa encomendada pela gigante da internet à Offerwise, ouviu mais de 1.800 brasileiros conectados das classes A, B e C, e de todas as regiões, em julho deste ano. Cerca de 35% dos nordestinos disse ter menos da metade do orçamento comprometido com dívidas e gastos recorrentes. Outros 23% pontuaram que metade do orçamento já está comprometido, enquanto 20% e 17% afirmaram que têm mais da metade e todo o orçamento comprometido, respectivamente.

O estudo mostrou ainda que a maioria dos brasileiros estão otimistas que a sua situação financeira (68%) e a do país (51%) vão melhorar até o final do ano. Entre as regiões, o Norte é onde as pessoas estão mais otimistas com a melhora de sua própria condição (74%) e a do país (60%), seguido do Nordeste, que registrou 71% e 53%, respectivamente.

“No Nordeste, 71% têm essa esperança, esse otimismo de que a própria situação financeira vai melhorar. A gente vê esse otimismo refletindo quando a gente fala de bolso, então, a maior parte das pessoas está com menos da metade do bolso comprometido", explica Nathalia Camargo, diretora de commerce do Google.

“A gente viu durante o ano inteiro a importância da regionalização. Para cada categoria tem um comportamento que pode ser diferente. Então, a marca precisa entender onde ela tem maior penetração ou fazer essa comunicação regional justamente para capturar essas oportunidades. E acho que um ponto super importante, uma coisa que o Google tem feito é também disponibilizar alguns formatos de campanhas em que os varejistas têm, por exemplo, o alcance local ou regional, para que eles consigam expandir a situação numa determinada região do país. Então, a gente tem visto isso acontecer de uma forma muito interessante", completou ela.

Beleza em alta

De acordo com o estudo, as roupas e acessórios lideram as intenções de compra no Nordeste, mas os nordestinos têm pesquisado mais na web por itens de beleza e cuidados pessoais. A busca pela categoria está quatro pontos percentuais acima da média nacional.

Roupas e acessórios, calçados, eletrodomésticos, celulares e roupas e calçados esportivos são as cinco categorias com maior intenção de compra dos brasileiros. Os dados variam entre as regiões. No Sul e Sudeste, por exemplo, os artigos que mais cresceram na intenção de compra foram para animais de estimação (+7p.p e + 10 p.p., respectivamente).

No Norte, as roupas e os calçados registaram intenção de compra 23 pontos percentuais maior do que no ano passado. No Centro-Oeste, a busca por games cresceu 24 pontos percentuais em relação a 2022 e também está maior do que na média do país.

Múltiplas possibilidades de compra

De acordo com o estudo do Google, o número de possibilidades da jornada de compra do consumidor pode chegar a 130 milhões. A análise, que leva em consideração a comparação dos perfis identificados na pesquisa com o consumo em diferentes categorias de produtos, aponta ainda o papel da inteligência artificial para o aumento em 18% nas conversões por meio de campanhas utilizando plataformas da empresa (como o YouTube, Display, Busca, o Discover, Gmail e Maps).

Há distinção das jornadas em itens como alimentos, celulares, roupas e viagens. Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil, diz que a pesquisa de informações antes da compra é uma etapa da jornada que pode acontecer tanto em canais on-line quanto offline. Para alimentos, por exemplo, é mais offline do que para roupas ou celulares. Mas, além de ser mais offline, os alimentos são a categoria com menor antecipação – o tempo médio para alimentos é de apenas sete dias antes da data.

“O consumo acontece de forma concomitante, ele consome com intensidade, tanto no online quanto no off-line, então chega naquela conversa é on ou off, e essa dualidade acabou, a gente vê é on e o off, juntos, e é assim que ele recorre todo esse caminho da jornada. A Black Friday acontece no dia 24, mas na verdade ela acontece muito antes, isso é que varia de acordo com a categoria. Então, quem define quando a jornada começa não é o mercado, mas é o consumidor. A gente vê categorias, por exemplo, que já começaram a pesquisar com 30 dias de antecedência”, afirmou com base no estudo divulgado também nesta quinta-feira, que indicou um aumento nas buscas pelo termo de Black Friday.

Nathalia Camargo, diretora de commerce do Google | Foto: Divulgação

“Todos esses aprendizados nos permitiram concluir que, para cada consumidor, precisamos ter uma Black Friday. Da combinação da relação com a Black Friday e do comportamento dos consumidores, com as categorias, produtos e momentos, surgem inúmeras possibilidades. É preciso estar preparado para essas jornadas cada vez mais imprevisíveis e a IA é o que permite entender o melhor momento de se conectar com o consumidor”, ressalta Paoletti.

*De São Paulo, à convite do Google.