Buscas pela Black Friday crescem 24% na web

O brasileiro está cada vez mais interessado na Black Friday, é o que aponta a nova pesquisa do Google em parceria com a Offerwise. Segundo o levantamento, embora ainda faltem quase dois meses para a data, as buscas pelo termo 'Black Friday' no Brasil cresceram 24% comparado ao mesmo período de 2022.

Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira, 28, em um evento realizado no Pavilhão das Artes, em São Paulo, para o qual o Portal A TARDE foi convidado. De acordo com o balanço, a intenção de compra cresceu na maioria das categorias, mas a que mais se destacou foi a de beleza e perfumaria (+18 pontos percentuais);

Muitas das categorias com alta intenção de compra já começam a ser pesquisadas pelos consumidores. Em média, 6 em cada 10 brasileiros que declaram querer comprar TVs, equipamentos de áudio e vídeo, eletrodomésticos e celulares na data promocional começam a buscar o produto com um mês ou mais de antecedência.



Além disso, a intenção de compra dos brasileiros para a data cresceu na maioria das categorias analisadas. De acordo com o estudo - que ouviu mais de 1.800 brasileiros conectados das classes A, B e C de todo o Brasil em julho de 2023 -, duas em cada três pessoas no país pretendem comprar produtos na temporada promocional de novembro.



Das 20 categorias analisadas pela pesquisa, 16 tiveram crescimento na intenção de compra. Além da perfumaria e dos eletrodomésticos (+10 p.p.), eletroportáteis (+ 9pp), equipamentos de áudio & video (+9pp); roupas & acessórios (+7 p.p.); roupas & calçados esportivos (+7 p.p.), móveis (+5 p.p.) e calçados (+5 p.p.) são outras categorias que estão atraindo maior desejo do consumidor neste ano.

De acordo com o Google, a pesquisa tem como principal objetivo colocar no radar do comerciante categorias que podem, muitas vezes, passar despercebida na estratégia de vendas, a exemplo da perfumaria e da alimentação, itens que também registraram aumento nas buscas.

“Há grandes possibilidades de diversificação para o Varejo nesse ano, já que as categorias que mais crescem no curto prazo não são as mais tradicionais da Black Friday, como a de eletrônicos [...] A pesquisa analisa outras categorias que às vezes ficam meio fora de foco como os suplementos, a perfumaria e alimentação, para que os clientes não pensem só nas categorias de praxe. Eletrônicos, celular, tudo isso ainda são categorias muito importantes, tem uma participação altíssima na Black Friday, mas o consumidor também está olhando muitas outras categorias. Todo mundo hoje põe no carrinho coisas que antes não compravam. Então, nosso objetivo é trazer esse olhar para os outros produtos que estão crescendo e ninguém está prestando atenção ainda”, afirmou Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o Varejo no Google Brasil, ao Portal A TARDE.

Qualidade em alta



Ainda de acordo com a pesquisa, para um em cada quatro brasileiros, o preço baixo é o fator mais determinante para decidir a sua compra na Black Friday. No entanto, os brasileiros não querem somente poupar durante as compras. A preocupação com a qualidade dos produtos vem ganhando mais destaque e é o segundo quesito mais importante na opinião dos consumidores - em 2022, era o quarto em prioridade. A confiabilidade da loja, site ou aplicativo, o custo de frete e o tempo de entrega também se destacam entre os mais citados.



"A confiança dos consumidores está no maior nível desde antes da pandemia. O brasileiro está otimista e essa notícia abre as portas para as muitas oportunidades que o Varejo terá na Black Friday em 2023", afirma Gleidys.

“É durante a black que o Google tem mais cliques de acesso nas buscas. Os consumidores pesquisam online antes de comprar. E o Google é o principal canal de todas as etapas desse processo. 53% dos consumidores afirmam que é aqui [Google] que eles descobrem as novas promoções durante a venda. E 51% deles afirmam que é aqui que eles descobrem todas as informações necessárias para finalizar as compras”, diz Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google.

Gleydis Saldanha, diretora de varejo do Google Brasil | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A Tarde

Indefinição



Outros dados do estudo mostram ainda que, para algumas categorias, o consumidor está mais indefinido sobre que produto ou serviço comprar. Mais de 4 em cada 10 brasileiros que pretendem adquirir itens nas categorias roupas & acessórios, decoração, utensílios domésticos e cama, mesa & banho ainda não tomaram a decisão.



*Em São Paulo, à convite do Google