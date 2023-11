Mais de 2 milhões de pessoas são incluídas no Bolsa Família | A TARDE

A ação de busca ativa incluiu, desde março, 2,39 milhões de lares no Bolsa Família. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O objetivo é localizar, através de assistentes sociais, as famílias mais vulneráveis que se enquadram nos requisitos do programa, mas não estavam recebendo o benefício.

O total de famílias contempladas com o benefício do programa é de 21,45 milhões. São R$ 14,67 bilhões pagos neste mês, com benefício médio de R$ 688,97. Mais de 32,6 milhões de mulheres receberam o Bolsa Família em outubro, o que representa 58% do total de contemplados. O percentual é ainda mais relevante ao se considerar as responsáveis familiares: 82,9% são mulheres. O programa tem ainda mais de 41 milhões de pessoas beneficiárias de cor preta ou parda (73%).

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou, em março de 2023, o Programa Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (Procad-SUAS), com objetivo de manter o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aprimorar o atendimento dos beneficiários dos programas sociais, atualizar o Cadastro Único e realizar busca ativa das famílias.

O Governo Federal vai transferir mais de R$ 3,5 bilhões aos estados e municípios até o fim deste ano para todas essas ações.