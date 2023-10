Mais de 220 mil novos empregos formais foram gerados em agosto de 2023 | A TARDE

O Brasil gerou 220. 844 mil postos de trabalho em agosto de 2023, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgados nesta segunda-feira, 2.

O número de admissões no mês foi de 2.099.211 e o de demissões de 1.878.367. Os dados positivos foram puxados pelo setor de serviços, que foi responsável pela geração de 52% do saldo, e do comércio, com 19%. Todas as unidades federativas do país apresentaram cenário positivo na geração de postos de trabalho.

A Bahia registrou 11.518 novos postos de trabalho em agosto de 2023, ficando com acumulado de 67.626 no ano de 2023. É o 7º estado com maior número de geração de postos de trabalho.

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, os dados de agosto, que costumam ser divulgados no final do mês, demonstram otimismo devido ao cenário econômico, como a inflação, o Produto Interno Bruto (PIB) e o salário mínimo.

“Assim como nos meses anteriores, os dados de agosto são positivos. E isso tudo é reflexo da recuperação da massa salarial, devido a aprovação do novo salário mínimo, a projeção do PIB, a inflação e outros pontos que provocam um momento positivo na conjuntura econômica”, aponta o ministro.

O acumulado de 2023 foi de 1.388.062. São 513.420 a menos em comparação com o mesmo período de 2022, que foi de 1.901.482.

Em julho deste ano, o Novo Caged registrou um total de 1.883.198 novas admissões. Por outro lado, a totalidade de desligamentos de 1.740.496. Com isso, o saldo mensal de empregos formais no Brasil, em comparação com julho de 2022, foi de 142.702.

O setor de serviços apresentou o maior número de postos formais gerados, com 56.303 vagas. No comércio, o saldo aumentou em 26.744 postos de trabalho. No acumulado do ano, até junho, foram gerados 1.166.125 postos de trabalho.

Atividades Econômicas

O setor de serviços gerou 114.439 novos postos formais de trabalho, comércio gerou 41.843, a indústria 31.086, construção civil, 28.359 e agropecuária, 5.126.

Os subsetores de serviço apresentaram os seguintes resultados: Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+43.513); Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+36.112); Alojamento e alimentação (+14.511); Transporte, armazenagem e correio (+12.767) e Outros serviços (+7.530).

Salário

O salário médio real de Admissão e Desligamento, foram de R$ 2.037,90 e R$ 2.121,90 respectivamente. A média salarial entre homens e mulheres foi de R$ 2.116,47 e R$ 1.924,51, uma diferença de R$ 191,96.

O Novo Caged é a geração das estatísticas do emprego formal por meio das informações captadas prestadas ao e-Social, Caged e Empregador Web