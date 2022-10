Mais de 40% dos pequenos negócios baianos se preparam para a Copa

A preparação para a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta, é uma preocupação para os pequenos negócios baianos. Segundo a Pesquisa de Pulso dos Pequenos Negócios do Sebrae, 44% das empresas do setor já começaram a se organizar para o evento, que será realizado entre novembro e dezembro, no Catar.

Para o analista da Unidade de Gestão Estratégica, que atua no Núcleo de Estudos e Pesquisas do Sebrae Bahia, Anderson Teixeira, o mundial é uma oportunidade importante para o faturamento dos negócios.

“A Copa do Mundo é um período especial para empreendedoras e empreendedores. Trata-se de um evento mundial, um fenômeno emocional, e o clima da Copa é um momento positivo para aumentar o faturamento. [...] Além disso, de novembro a dezembro as pessoas recebem 13º salário e gratificações, tem Natal, Ano Novo e o mercado aquecido pelas festas”, ressaltou.

Ainda de acordo com o analista, “investir agora em planejamento para o início da Copa, durante o período da competição e posteriormente, pode impactar positivamente nos custos e contribuir para a conquista de novos clientes para o negócio”, afirma. “Se você ainda não planejou as suas ações para a Copa, comece o quanto antes, ainda dá tempo de aproveitar esse momento”, garante.

Além dos preparativos para a Copa do Mundo, o levantamento também abordou temas relacionados aos segmentos da economia, como o consumo de energia, as principais dificuldades enfrentadas, o faturamento, as formas de pagamento oferecidas, entre outros.

Para 43% dos respondentes baianos, o aumento dos custos (insumos/mercadorias, combustíveis, aluguel, energia) são as principais dificuldades enfrentadas pelo negócio hoje, e em segundo lugar a falta de clientes, com 28%. O Pix aparece na pesquisa como a principal forma de recebimento dos pagamentos dos clientes para 44% dos pequenos negócios da Bahia.

Realizada por meio de coleta on-line, a partir de 26 de agosto até 11 de novembro deste ano, a pesquisa é composta por Micro Empreendedor Individual (62%), Microempresa (33%), Empresa de Pequeno Porte (6%), abrangendo os pequenos negócios de todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Na Bahia, foram 254 pequenas empresas, em uma amostra de 6.028 respondentes da pesquisa no âmbito nacional. Considerando o cenário nacional, os segmentos que mais estão se preparando para a Copa do Mundo são os de alimentação (48%) e indústria alimentícia (43%), comércio varejista (43%), moda (43%). Além disso, a pesquisa aponta um crescimento de 71% para 73% das empresas que vendem por meio de ferramentas digitais como Whatsapp, Facebook e Instagram.