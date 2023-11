Mais de 540 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/Pasep | A TARDE

Mais de 540 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial PIS/Pasep 2023 (ano-base 2021), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Neste ano, foram liberados 23,9 milhões de abonos salariais, que somam R$ 24,2 bilhões. Somente referente aos que não sacaram o benefício está disponível o valor de R$ 535,8 milhões.

Entre os cadastrados no PIS, 153.567 não fizeram a operação. Dos cadastrados no Pasep, 387.325 ainda têm a pendência. A fatia total, no entanto, é correspondente a 2% dos abonos salariais devidos neste ano.

Atualmente, o benefício é pago a quem trabalhou dois anos antes e ao menos um mês com registro formal e recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base de referência (neste caso, 2021). O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Os pagamentos do PIS/Pasep variam de R$ 110 a R$ 1.320, conforme os meses trabalhados, ou seja, só recebe o valor integral — de um salário mínimo — quem trabalhou por 12 meses em 2021.

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador precisa de uma conta autenticada no portal Gov.br ou baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Após o login, deve-se consultar a opção "Benefícios", no menu inferior, e selecionar "Abono salarial".