Manoel Barretto vai integrar Conselho de Administração da CPRM

A aproximação entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está se estreitando. O diretor técnico da CBPM, Manoel Barretto, vai passar a integrar o grupo do Conselho de Administração da CPRM, que tem como missão gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

“Na CPRM, fui diretor de geologia e recursos minerais, além de presidente. Atualmente, fui indicado pelo ministro do Ministério de Minas e Energia para tomar posse como conselheiro. Fiquei muito feliz, pois por trabalhar na CBPM será uma simbiose legal. Faremos grandes projetos juntas, ampliando muito o leque à nível nacional. Nós temos um convênio em parceria na área de Geologia, no setor técnico, sendo assim, acredito que o trabalho vai fluir ainda mais fortemente”, afirmou o diretor técnico da CBPM, Manoel Barretto.

O presidente da CBPM, Henrique Carballal também não escondeu o contentamento diante da novidade. “Para mim, essa é uma demonstração não apenas da competência e do respeito que este ambiente tem com o currículo e com a história do Dr. Manoel Barretto, mas também mostra, atualmente, a musculatura que a CBPM tem, pois conta com ele em nossa área técnica. Portanto, para a nossa equipe é muito regozijo e temos certeza de que realizaremos grandes ações juntos”, ressaltou Carballal.

A CPRM é uma empresa governamental brasileira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil. Entre suas atividades, estão a realização de levantamentos geológicos, geofísicos, geoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos e a gestão e divulgação de informações geológicas e hidrológicas. Já a CBPM é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia, indutora destes processos no setor mineral do estado. Sua atuação é centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano, na identificação e pesquisa de seus recursos minerais e no fomento ao seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada.