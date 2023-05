Manoel Vitório ressalta a união do estado com o setor industrial

No evento de comemoração dos 75 anos da Federação da Indústria da Bahia (FIEB), realizado nesta quinta-feira, 25, na sede da FIEB, em Salvador, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, reforçou o diálogo da Sefaz com com a FIEB para impulsionar o crescimento industrial da Bahia.

"Nós viemos aqui a convite da Federação num dia muito importante pra indústria e estamos conversando, dialogando e recebendo mais propostas para serem analisadas e esse diálogo foi propicio para instalação de muitas indústrias aqui no estado da Bahia. Propiciou a resolução de muitos problemas, então é um histórico, é mais uma etapa de uma construção que não começou agora e que está dando frutos", afirmou Vitório.

Também nesta quinta-feira, é comemorado o dia Nacional da Industria, representantes da FIEB entregaram ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), a pauta Mínima do Setor Industrial Baiano Junto ao Poder Executivo Estadual e ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD), a Agenda Legislativa da Indústria, documento que reúne as principais pautas de interesse da indústria em tramitação na Assembleia Legislativa.