Marcio Pochmann é nomeado presidente do IBGE

O economista Marcio Pochmann foi oficialmente nomeado como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A portaria foi publicada nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU).

O anúncio foi feito no dia 26 de julho pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e teria sido uma escolha pessoal do presidente Lula. A indicação teria sido recebida com resistência pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento por Pochmann ser da linha desenvolvimentista.

Na época do anúncio, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), alegou que não estava sabendo da decisão.

Marcio Pochmann ocupou a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre os anos de 2007 e 2012, além de ter sido um dos participantes da transição de governo após a eleição de Lula.