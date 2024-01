Medidas econômicas serão anunciadas nos próximos dias, diz Haddad | A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reuniram nesta terça-feira, 26, para discutir sobre medidas econômicas para o preço do diesel e a indústria.

A expectativa é de que, nos próximos dias, Haddad anuncie medidas para a economia, e as envie ao Congresso Nacional até a próxima quinta-feira, 28. Segundo o ministro, as propostas devem passar pela Casa Civil, pela análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois apresentadas à população.

“A MP deve ser publicada esse ano ainda e novas leis que vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional. Está passando por detalhes finais e provavelmente entre amanhã e quinta-feira os atos vão ao Congresso Nacional. (…) São muito prudentes e bem pensadas, para dar equilíbrio ao orçamento ano que vem”, disse o ministro após reunião com o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB).

O governo pretende lançar ainda nesta semana, segundo Haddad, um programa para a indústria poder abater no Imposto de Renda a depreciação de equipamentos de forma mais acelerada do que a lei permite hoje. Isso, segundo o ministro, vai facilitar a aquisição de maquinário novo

"Os empresários vão ter um estímulo a mais para adquirir máquinas mais modernas para aumentar a produtividade da economia brasileira. Então, essa foi a primeira coisa", afirmou o ministro.

Além disso, a partir do dia 1º de janeiro, vai haver a reoneração do diesel. Nesta terça-feira, 26, a Petrobras anunciou redução no preço do combustível, que vai compensar com sobras a reoneração. Na comparação dos preços em 1º de dezembro com 1º de janeiro, o preço de 2024 ficará mais baixo, segundo Haddad.