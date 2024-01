MEI tem novo valor de contribuição previdenciária mensal; veja | A TARDE

O valor da contribuição previdenciária que os Microempreendedores Individuais (MEIs) precisam pagar todos os meses passou por novo reajuste e fica mais cara a partir deste ano. O aumento acontece por causa do reajuste do salário mínimo, que saiu de R$ 1.320 para R$ 1.412.

Agora, a contribuição previdenciária do MEI passou de R$ 66 para R$ 70,60 para o MEI em geral (5% do salário-mínimo), e de R$ 158,40 para R$ 169,44 para o MEI caminhoneiro (12% do salário-mínimo).

A contribuição serve para o MEI ter direito a benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

O pagamento da contribuição acontece por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que, além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs.

O DAS vence todo dia 20 de cada mês. Ele pode ser emitido diretamente no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI, disponível para iOS e Android. Há opção de pagar por boleto, PIX, débito automático, entre outras formas