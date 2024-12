Mercado imobiliário aponta cenários econômicos e políticos para 2025

Cláudio Cunha comemorou a 34ª Convenção Ademi-BA e o 8º Flimi: ‘Sucesso!’ - Foto: Adriano Cardoso / Divulgação

A 34ª Convenção Anual da Ademi-BA terminou ontem, após cinco dias de debates, networking e experiências de integração e lazer no Iberostar, em Praia do Forte. O evento reuniu os principais nomes do mercado imobiliário baiano e trouxe importantes pautas do setor e do cenário econômico, político e comportamental, em painéis realizados no 8º FLIMI (Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário).

No Painel "Construindo Valor", importantes insights sobre carreiras, tendências e comportamentos do mundo em mutação, com palestras do vice-presidente da ESPM Tatsuo Iwata, do especialista em comportamento do consumidor Danilo Cid e do empresário Alexandre Allard, que apresentou o case Cidade Matarazzo, um dos mais importantes projetos nacionais de regeneração urbana. Em sua fala, Allard demonstrou seu otimismo em relação ao futuro. "O Brasil está cheio de experiências que o mundo precisa. O país tem esse equipamento natural, que é a luz em cada pessoa, o sorriso, a felicidade. Eu acredito que o Brasil tem um futuro absolutamente inacreditável".

No Painel "Caminhos para o Crescimento", questões sobre o macroambiente sob o olhar econômico, político e tributário foram apresentadas. Fizeram parte do painel a Secretária da Fazenda de Salvador Giovanna Victer, o advogado tributarista Marcelo Nogueira Reis, o vice-presidente jurídico da CBIC Fernando Guedes e o economista e ex Ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, que prevê uma desaceleração da economia em 2025: "Grande parte da expansão recente vem da elevação de gastos do governo federal, e isso tende a reduzir em função da redução de gastos e, consequentemente, isso influencia a atividade econômica. Por isso, estamos prevendo um crescimento de 2%, um pouco abaixo de dois, e o aumento da taxa de juros, que deve chegar a 14% da Selic em 2025." explicou economista.

O último dia de palestras trouxe importantes reflexões sobre autocuidado e a importância de buscar uma melhor qualidade e bem-estar, com as palestras da médica dermatologista e ortomolecular Ula Rebouças, do professor e filósofo Fernando Schuller, do psicólogo Alessandro Marimpietri e do analista da Brain Inteligência Estratégica Fábio Araújo.

Líderes no Nordeste

O presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, celebrou o sucesso da 34ª Convenção Ademi-BA e 8º FLIMI. "Encerramos o nosso evento com o mesmo sentimento que estamos encerrando o ano de 2024: sucesso! Fechamos este ciclo como líderes em lançamentos e vendas no Nordeste. Tivemos um crescimento de 197% nos lançamentos e 4% em VGV, em comparação a 2023. Saímos da 34ª Convenção com a certeza de que, mais do que nunca, o mercado imobiliário não se resume apenas à construção de espaços; ele transforma vidas".

O 8º FLIMI teve o patrocínio da Bahiagás, Governo do Estado e Caixa.