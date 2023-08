Mercado Livre lança serviço de streaming com filmes de graça

O Mercado Livre anunciou nesta sexta-feira, 7, o lançamento de sua plataforma de streaming. O Mercado Play vai oferecer acesso gratuito a filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdos infantis de estúdios e produtoras locais e internacionais.

Os usuários da companhia podem consumir todo o conteúdo disponível acessando a plataforma pelo computador ou pelo aplicativo, de forma gratuita, sem precisar criar uma nova conta ou pagar uma assinatura.

Segundo o MoneyTimes, nesta sexta-feira, 4, cerca de 30% da base de usuários terão acesso aos conteúdos gratuitos, enquanto os demais terão acesso até o final deste mês.

O Mercado Livre informou que o catálogo disponível já conta com centenas de títulos, em parceria com as plataformas Disney+, Star+, HBO Max e Paramount+, que darão acesso gratuito a parte de seus conteúdos. O restante do conteúdo continuará destinado para os assinantes.

“Sabemos que uma grande parte dos brasileiros e do público latino-americano não assina nenhuma plataforma paga de streaming e esse contexto nos motivou a desenvolver o Mercado Play, com conteúdos selecionados sem custo e a partir de uma plataforma com a qual eles já estão familiarizados”, disse Luiz Barros, vice-presidente de entretenimento do Mercado Livre.