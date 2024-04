Minha Casa, Minha Vida: Governo anuncia construção de 112 mil moradias | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quarta-feira, 10, a contratação de 112 mil moradias populares do programa Minha Casa, Minha Vida para comunidades quilombolas e povos indígenas. Segundo o governo federal, mais de 440 mil pessoas serão beneficiadas em áreas rurais e urbanas.

Para essa nova contratação, o governo federal deve investir R$ 11,6 bilhões no programa. A meta do presidente Lula de contratar 2 milhões de novas moradias até 2026. Em 2023, foram entregues para as famílias 21,5 mil unidades habitacionais. A expectativa do Ministério das Cidades, para 2024, é entregar cerca de 26 mil unidades.

Também serão beneficiadas famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia, com prioridade para grupos mais vulneráveis como mulheres chefes de família ou famílias em locais de risco

Lula também adiantou o anúncio de programa de financiamento habitacional para a classe média. Ele cita quem ganha acima de três salários mínimos. O presidente, anteriormente, já havia cobrado uma linha dentro do Minha Casa Minha Vida para atender pessoas nesse público. Atualmente o programa habitacional é voltado às famílias com renda mensal bruta de até R$ 8 mil.

“A gente faz casa para pobre e o rico tem financiamento. Não tem casa para o cara que ganha 7 mil. Nós, agora, vamos lançar na semana que vem um programa de financiamento, um programa de crédito habitacional para que as pessoas possam comprar uma casa um pouco melhor”, disse.