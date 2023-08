Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical obrigatório

O governo Lula (PT) planeja a volta da contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores. O objetivo seria alcançado através de alterações em partes da reforma trabalhista. Caso esteja prestando um serviço, como no processo de negociação de aumento salarial, o trabalhador teria que pagar um determinado valor, segundo prevê a proposta do Ministério do Trabalho.

A nova proposta de imposto sindical é articulada junto com as centrais sindicais, que colocaram como teto de contribuição para até 1% do rendimento anual do trabalhador, o que corresponderia a aproximadamente três dias e meio de trabalho.

No entanto, o valor a ser pago seria definido em assembleias, com votações por maioria. A a contribuição para o sindicato passou a ser opcional após a reforma trabalhista, em novembro de 2017. Antes da atual mudança, vigorava o imposto sindical, que custava cerca de um dia de trabalho, descontado anualmente.

"Se ele [o trabalhador] não aceitar pagar a taxa, é só ir à assembleia e votar contra", disse o ministro Luiz Marinho. As informações foram reveladas nesta segunda-feira, 21, pelo O Globo.