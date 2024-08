Mobly compra Tok&Stok e cria gigante do segmento de móveis

A operação entre as duas companhias, que será feita por meio de troca de ações - Foto: Divulgação | Tok & Stok

A varejista de móveis e decoração Mobly anunciou nesta quinta-feira, 8, a compra e o controle da Tok&Stok. Com o acordo, a aquisição deve movimentar o mercado com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.

A operação entre as duas companhias, que será feita por meio de troca de ações, vai tornar a nova empresa uma das maiores redes varejistas especializadas em móveis no país. A transação avalia a Tok&Stok em R$ 112 milhões

Com base nesse valor, a rival fará um aumento de capital na companhia, alterando sua composição acionária. Por volta de 11h30, as ações da Mobly valorizavam 2,3% na B3, a R$ 3,10. O negócio ainda precisa do aval de acionistas e membros do conselho de administração das companhias.

O acordo entre a Mobly e os controladores da Tok&Stok prevê duas situações. Se os acionistas minoritários da Tok&Stok decidirem aderir aos termos, a Mobly passará a ter 100% da rival, transformando-a em sua subsidiária integral. Se os minoritários não concordarem com o acordo, a Mobly terá 60,1% da companhia. Em ambos os casos, o controle da Tok&Stock muda de mãos.