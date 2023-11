Moura Dubeux comemora 40 anos de atuação com celebração em Salvador | A TARDE

O Encontro MD40, promovido pela incorporadora Moura Dubeux para celebração de 40 anos, aconteceu na noite de quarta-feira, 22, reuniu parceiros, clientes, fornecedores e autoridades em um coquetel na Chácara Baluarte, em Salvador. Os convidados puderam conferir uma palestra do economista Ricardo Amorim que falou sobre o cenário da economia brasileira e as perspectivas para o Nordeste.

“Não é comum em nenhum lugar do mundo empresas fazerem 40 anos. No Brasil, é um pouco menos. Desde 1983, data de nascimento da Moura Dubeux, o país passou por diversas mudanças com dezenas de planos econômicos e uma pandemia. Isso ensina que a mudança é essência de uma vida pessoal, de uma vida de uma empresa e de uma vida em uma cidade”, disse o economista abrindo a palestra.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve presente no evento e foi recepcionado pelo CEO da empresa, Diego Villar, pelo presidente do Conselho de Administração, Gustavo Dubeux, e pelos diretores Eduarda Dubeux e Fernando Amorim.

“Parabéns por esta data tão importante e quero agradecer a Moura Dubeux por ter acreditado no potencial da nossa cidade e ter contribuído, nos últimos anos, com empreendimentos gerando mais de 3 mil unidades habitacionais. Além disso, tem gerado oportunidades como emprego e renda para os baianos e que nossa cidade pudesse, principalmente, se desenvolver”, disse Bruno.

O evento também contou com a participação do presidente de A TARDE, João Mello Leitão, que prestigou a celebração.

Evento contou com presença do presidente de A TARDE, João Mello Leitão | Foto: Fernando Antônio | Divulgação

“Temos na Bahia uma participação relevante para a incorporadora. Atualmente com onze canteiros e mais de 1.200 funcionários na cidade, a nossa projeção para o ano de 2024 é que a capital baiana tenha maior investimento da empresa”, antecipa Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

O CEO Diego Villar reforça a importância do estado para a companhia: “São quatro décadas de história e muito trabalho, sendo quase 15 anos na Bahia. Aqui construímos empreendimentos importantes para a empresa contribuindo com o desenvolvimento da capital baiana”, pontuou.

Em 2020, a Moura Dubeux se tornou a primeira construtora da região a abrir o capital, levantando, à época, R$ 1,2 bilhão com a vendas das ações. Há quase 15 anos em Salvador, os empreendimentos Mansão Bahiano de Tênis e Beach Class Salvador levam a assinatura da incorporadora.