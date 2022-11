No G20, Biden anuncia US$ 30 milhões para infraestrutura no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante participação no G20, anunciou investimento em projetos no Brasil e em outros países nesta terça-feira, 15. O objetivo é auxiliar a infraestrutura de países em desenvolvimento.

O anúncio foi feito com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e seu homólogo indonésio, Joko Widodo.

Entre as outras nações que também serão beneficiadas estão Honduras e a Índia. Para o Brasil, Biden anunciou que a agência federal americana US Development Finance Corporation (DFC) investirá US$ 30 milhões para transformação de minerais como cobalto e níquel.

O anúncio integra a Parceria para Infraestrutura e Investimento Global (PGII), iniciativa liderada pelo G7 para o investimento em infraestrutura em países em desenvolvimento.

Em Honduras será desenvolvido um dos maiores projetos da Parceria. No país serão instalados painéis solares com equipamentos americanos com aporte de US$ 52 milhões.

Já na Indonésia, segundo Biden, será realizado investimento para auxiliar a transição para energia limpa, além da ampliação do acesso à internet na Libéria.