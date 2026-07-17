APOSTAS ESPORTIVAS
Novas regras para bets entram em vigor nesta sexta e exigem alerta obrigatório
Governo adotará tolerância zero contra plataformas que atuem de forma irregular
A partir desta sexta-feira, 17, entram em vigor novas regras para a publicidade de apostas esportivas online, as chamadas bets. A principal mudança determina que todos os anúncios passem a exibir advertências obrigatórias sobre os riscos associados ao jogo, em modelo semelhante ao adotado em propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas.
As peças publicitárias deverão conter uma das seguintes mensagens:
- "Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência";
- "Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro";
- "Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento".
Segundo a regulamentação, o aviso deve ser apresentado de forma horizontal, com boa legibilidade, em tamanho proporcional ao anúncio e ocupar, no mínimo, 10% do comprimento ou da dimensão da peça publicitária.
As medidas foram anunciadas na semana passada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que reforçou que o governo adotará tolerância zero contra plataformas de apostas que atuem de forma irregular.
Na ocasião, Durigan afirmou que empresas sem autorização para operar no Brasil não poderão anunciar seus serviços e que veículos de comunicação e agências de publicidade também estão proibidos de divulgar propagandas dessas plataformas.
O que muda nas propagandas
Além da exigência das advertências, uma portaria publicada pelo governo federal estabelece novas restrições para o conteúdo das campanhas publicitárias das bets.
Entre as proibições, está a veiculação de mensagens que utilizem análises, estratégias ou opiniões técnicas capazes de incentivar ou influenciar o público a realizar apostas em determinados eventos ou mercados.
As regras também impedem anúncios que:
- prometam ganhos fáceis ou associem as apostas ao sucesso financeiro, pessoal ou social;
- apresentem as apostas como forma de investimento, fonte de renda ou alternativa ao emprego;
- incentivem apostas excessivas ou criem senso de urgência para que o consumidor aposte imediatamente;
- divulguem informações falsas ou enganosas sobre as chances de vitória ou sobre a influência da habilidade do apostador nos resultados;
- relacionem apostas a comportamentos ilegais, discriminatórios ou utilizem conteúdo sexual ou ofensivo a crenças e tradições;
- sejam direcionados, direta ou indiretamente, a crianças e adolescentes.
As restrições ao conteúdo das propagandas passaram a valer na semana passada. Já a obrigatoriedade das advertências entra em vigor nesta sexta-feira, 17.