Novo pacote de Milei pode taxar brasileiros que estudam na Argentina | A TARDE

O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou ao Congresso um pacote de leis que deve abrir caminhos para o livre mercado e realizar sua revolução liberal. Entretanto, as séries de mudanças e decretos devem afetar brasileiros que estudam na Argentina.

Atualmente, cerca de 10 mil estudantes brasileiros estão matriculados em universidades argentinas, e estudam de forma gratuita. Esse cenário pode mudar com a cobrança pelo ensino universitário. A maior parte desses estudantes migra para a Argentina para fazer Medicina, o curso mais concorrido do Brasil.

Na quarta-feira, 27, Javier Milei entregou 664 artigos. Essa era a última parte que restava entregar do prometido pacote de leis. Além de uma remodelação no sistema educacional, o conjunto de leis também reivindica mudanças no sistema eleitoral vigente.

As leis pretendem acabar com as eleições primárias abertas, determinar a padronização das cédulas de voto — no momento, cada candidato emite a sua própria cédula — e possibilitar que os eleitores votem diretamente no candidato de preferência, sem a necessidade de respeitar a lista completa de um partido.

Segundo Milei, as medidas buscam limitar a intervenção do Estado, aumentar a autonomia do Executivo diante do Legislativo e atrair investimentos no país.