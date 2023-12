Novo PPI de Salvador entra em vigor a partir desta sexta-feira | A TARDE

Os soteropolitanos que possuem débitos com a Prefeitura de Salvador podem sancionar o débito a partir desta sexta-feira, 1º, através do novo Programa de Pagamento Incentivado (PPI). A adesão deve ser feita de forma virtual, por meio do site, até o dia 31 de dezembro. Os contribuintes que realizarem o pagamento à vista terão 100% de desconto das multas e dos juros.

Esta edição permite o pagamento de dívidas decorrentes dos impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e das taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e de Fiscalização do Funcionamento (TFF) gerados até 30 de outubro de 2023, além de débitos inscritos em Dívida Ativa.



Outro tipo de dívida contemplada pela ação é aquela referente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de bens Imóveis (ITIV), desde que tenha sido lançada por meio de auto de infração ou notificação fiscal de lançamento.

A Prefeitura também ofertará descontos de 80% dos encargos no parcelamento de dívidas em até 12 vezes, 60% quando a opção for pelo pagamento em 13 a 24 parcelas e de 40% para quem optar pelo fracionamento entre 25 e 60 vezes. Há também condições especiais para dívidas do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) do substituto tributário – aqueles contribuintes que assumiram a condição de responsável pela retenção e pagamento do imposto, mas não repassaram o valor ao fisco municipal.

"Ainda existem famílias e empresas que acumulam, desde a pandemia, algum tipo de débito, seja porque teve sua atividade paralisada ou não conseguiu garantir a sua renda principal durante a crise sanitária. Estamos abrindo essa possibilidade para que as famílias e empresas entrem em 2024 sem dívidas", destacou Giovanna Victer, titular da Secretaria da Fazenda de Salvador.

Adesão online

O contribuinte deverá se inscrever no Programa de Pagamento Incentivado de forma online, através do site exclusivo. O internauta também poderá esclarecer as principais dúvidas sobre o PPI neste endereço.

Atendimento presencial

O contribuinte que não possui acesso à internet poderá realizar a adesão presencialmente em um dos 17 postos espalhados pela cidade. Além disso, a Sefaz abrirá, a partir do dia 10 de dezembro, um espaço com atendimento exclusivo para o PPI no estacionamento da sede da secretaria, localizada no edifício Jorge Lins Freire, na rua das Vassouras, n°1, Centro Histórico.