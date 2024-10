Nubank fora do ar: aplicativo do banco registra instabilidade

- Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Nubank ficou fora do ar e apresentou instabilidade para usuários nesta quarta-feira, 25. A falha apareceu ao tentar fazer o login no aplicativo para Android e iPhone (iOS).

As falhas dificultaram a visualização de saldos, a verificação da fatura do cartão de crédito e também afetaram as operações via Pix.

Segundo o site Down Detector, que monitora reclamações a respeito de instituições financeiras, o problema começou por volta das 17h23 e somou mais de 11 mil reclamações.

A situação tem gerado uma barreira para as operações financeiras. Em nota ao Portal A TARDE, o Nubank informa que "a instabilidade foi resolvida e que os acessos ao app estão sendo retomados gradualmente".