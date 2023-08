Nubank lança cartão virtual temporário que expira em 24 horas

A partir da próxima segunda-feira, 7, o Nubank vai disponibilizar um cartão de crédito virtual temporário que expira em 24 horas. A função vai oferecer mais segurança em compras online e proteger os usuários de possíveis fraudes.

Segundo a empresa, a novidade será oferecida de forma gradual e estará disponível para toda a base de clientes nos próximos meses.

O cliente pode criar o cartão temporário, Roxinho (Glod/Platinum) ou Ultravioleta (Black), na mesma tela em que visualiza todos os cartões – físicos e virtuais – na seção “Meus Cartões” no app do Nubank. O limite de crédito é o mesmo do cartão principal e as opções de parcelamento também.

O cartão é criado instantaneamente, e depois disso é só copiar os dados para utilizá-lo em compras online em sites e aplicativos, preservando assim as informações bancárias do cartão principal. Não será possível usar o cartão em carteiras digitais e nem será recomendado em compras recorrentes, já que o cartão expira em 24 horas e novas compras serão negadas depois disso.

As compras realizadas com o cartão serão incluídas na fatura juntamente com as compras feitas com o cartão físico e os outros cartões virtuais. Será possível ver o tempo restante para utilização na tela de gerenciamento do cartão.

“Igual aos outros cartões – tanto físicos como virtuais – o cliente poderá sempre acessar um histórico de transações dos cartões temporários criados. Depois de expirar, o cartão temporário é excluído automaticamente e uma notificação é enviada para o usuário para informar a exclusão”, informou o Nubank