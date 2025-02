O que é DeepSeek? Entenda IA chinesa que ultrapassou Open IA e Meta

A DeepSeek começou como um braço de pesquisa da High-Flyer - Foto: Shutterstock

Um dos termos mais acessados no Google, o DeepSeek tem gerado grande movimentação de internautas, que estão interessados em saber o que é e como funciona o negócio, que está no centro de um debate global sobre o futuro da tecnologia.

A DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial (IA), cuja assistente de IA já ultrapassou o ChatGPT como o aplicativo mais bem avaliado na App Store dos Estados Unidos, enquanto seu modelo de IA, o DeepSeek-R1, desafia soluções líderes do mercado, como OpenAI e Meta, com custos muito mais baixos e eficiência que vem surpreendendo o mercado – e, consequentemente, afetando as ações de gigantes como Nvidia, Microsoft e Meta.

Fundada em 2023 na China, pelo Liang Wenfeng, a DeepSeek começou como um braço de pesquisa da High-Flyer, um fundo quantitativo de US$ 8 bilhões. Desde então, tornou-se uma das startups de IA mais comentadas no mundo. Sua missão inicial era desenvolver modelos de IA eficientes com foco em pesquisa fundamental, em vez de buscar lucro imediato. Isso a diferencia de outras empresas que priorizam a comercialização rápida.

Os modelos de IA da DeepSeek, como o DeepSeek-R1, são projetados para lidar com tarefas complexas de raciocínio e é amplamente visto como competitivo com o mais recente da OpenAI e da Meta Platforms Inc., principalmente pelo seu baixo custo para treinar e desenvolver, que desencadeou movimentos para baixo de ações em toda a cadeia de suprimentos da Ásia.

As empresas de tecnologia chinesas vinculadas à DeepSeek, como a Iflytek Co., subiram na segunda-feira, enquanto os fabricantes de ferramentas de fabricação de chips da ASML Holding NV da Holanda à Advantest Corp. do Japão caíram devido à ameaça potencial à demanda pelos aceleradores de IA da Nvidia Corp.