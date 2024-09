Ocupação hoteleira é de 65% puxada por eventos e congressos

Em média, durante os dias de semana a ocupação esteve mais alta (67,75%) - Foto: Xico Diniz | Divulgação

Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Bahia - ABIH-BA e Brasil aponta que a ocupação hoteleira na capital baiana, em agosto, foi de 65,09%, resultado acima do registrado no mesmo período do ano anterior (60,57%) e também superior ao mês de julho (64,13%).

Os congressos e eventos foram os principais responsáveis pelo desempenho. Os números do desempenho hoteleiro de Salvador foram divulgados pela Pesquisa Conjuntural de Desempenho (Taxinfo), realizada pela ABIH Bahia e Brasil.

A diária média de agosto (R$ 600,35) também apresentou crescimento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2023 (R$ 500,27). Se excluir da média os hotéis de luxo, o resultado seria uma diária média de R$ 445,72.

Em média, durante os dias de semana a ocupação esteve mais alta (67,75%) do que nos finais de semana (58,59%), embora esta relação se inverta para os hotéis destinados ao público de lazer.

Para Wilson Spagnol, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Bahia - ABIH-BA, a ampliação da malha aérea doméstica e internacional prevista para os próximos meses deve melhorar ainda mais este desempenho, já que a expectativa é de um incremento no número de visitantes. "Os meses de setembro a novembro serão também de muitos congressos, feiras e eventos na cidade, o que deve manter a demanda da rede hoteleira aquecida, especialmente nos dias úteis, a exemplo do que ocorreu em agosto", disse.