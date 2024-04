Ofertas de voos para Argentina são ampliadas após acordo com Brasil | A TARDE

Após o Brasil e a Argentina pôr fim ao limite de voos entre os dois países, empresas aéreas brasileiras de baixo custo ampliaram as ofertas de voos para o país argentino. A JetSMART, por exemplo, lançou novas frequências de Curitiba e Porto Alegre para Buenos Aires.

A linha Curitiba para a capital argentina começou a ser operada em 11 de julho, com três frequências semanais, com estimativa de movimentar 43 mil passageiros em seu primeiro ano de atividade, informou a companhia. O voo entre Porto Alegre e Buenos Aires inicia em 12 de julho, também com três voos por semana e a previsão de somar 46 mil passageiros no primeiro ano da rota.

A partir de 19 de junho, a JetSMART dará início a uma linha sazonal ligando Curitiba a Santiago do Chile. Esse cronograma seguirá até o fim da temporada de inverno no país. As tarifas promocionais são a partir de R$ 419 por trecho para Buenos Aires e de R$ 445 para Santiago. De Porto Alegre para a Argentina sai a partir de R$ 433.

Atualmente, a JetSMART tem outras sete rotas em operação no Brasil, ligando Florianópolis a Buenos Aires e Santiago; Rio de Janeiro a Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, além de São Paulo e Foz do Iguaçu para a capital chilena.