Oi fecha acordo para pagar parte das dívidas

Nesta sexta-feira, 3, a companhia telefônica Oi anunciou que chegou a um acordo com alguns dos credores financeiros, um dia depois de entrar com novo pedido de recuperação judicial.

Segundo fato divulgado pela operadora, a proposta também contempla um pontencial de finanças extraconcursal para a operadora no valor de US$ 275 milhões (na cotação atual, equivalente a R$ 1,430 bilhão), que foi concedido por um dos credores para tentar abater as dívidas que são mais urgentes.

Além de solicitar empréstimo ponte, na qual a empresa pretende adicionar liquidez a curto prazo, a Oi pretende comemorar um acordo de apoio à reestruturação.

Caso seja aceita a proposta, os credores deverão votar a favor do novo plano de recuperação judicial que está pré-acordado nos termos do pedido apresentado na última quinta-feira, 2. Um dos apoios já foi dado pela V.tal, que também é credora da Oi.

Dado o nível de apoio à Proposta de Reestruturação recebido até o momento, a Companhia está bastante confiante que apresentará um Plano de Recuperação Judicial viável para implementar a Proposta de Reestruturação de maneira satisfatória a todos os stakeholders no curto prazo”, destaca a Oi.