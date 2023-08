Pacheco se reunirá com governadores sobre reforma tributária no dia 29

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira, 18, durante evento em São Paulo, que deve se reunir com os governadores para debater sobre a reforma tributária no dia 29 de agosto, às 10h, no plenário da Casa.

“Permitiremos que todos os governadores possam se pronunciar da tribuna do Senado sobre a reforma, trazendo elementos, pontos de reflexão e críticas para que a gente faça o melhor trabalho possível”, disse ele.

Ele ainda disse que é “bem plausível” que a reforma seja apreciada pelo Plenário do Senado no começo de outubro. Ele aponta ainda que o texto deve sofrer mudanças a partir do momento em que pontos sejam discutidos.

“Não há ninguém nesta sala que diga que [o sistema tributário] tem que ficar como está. As divergências se dão na forma, mas todos concordam que é preciso fazer uma reforma”, afirmou Pacheco.

Além do encontro com os governadores, estão previstas outras oito audiências para discutir a PEC 45 no Senado.