Palestra de Marcio Atalla e premiações marcam abertura da ABF Con 2024

Marcio Atalla durante palestra no primeiro dia da ABF Con 2024 - Foto: Marcel Uyeta | ABF

A edição 2024 da convenção da Associação Brasileira de Franchising (ABF) teve início na noite desta quarta-feira, 23, no Resort Transamérica Comandatuba, localizado no município de Una, no litoral sul da Bahia. Com programação completa até sábado, 26, o evento disponibiliza palestras, debates, mesas-redondas, torneios esportivos e até atrações musicais.

A ABF Con reúne grandes marcas de todo o Brasil e começou com uma palestra sobre bem-estar, comandada pelo especialista em qualidade de vida Marcio Atalla. A abertura também contou com a entrega do Prêmio Destaque Internacionalização, um reconhecimento às empresas brasileiras que se destacaram no exterior.

Neste ano, o tema escolhido para a convenção foi ‘Viver e Pensar o Franchising’. O presidente da ABF, Tom Moreira Leite, que também preside o Grupo Trigo, justificou a escolha.

“Viver o franchising é experenciá-lo, inovar e ousar. Pensar o franchising é lançar uma visão de futuro sobre este setor tão vibrante, dinâmico, criativo e relevante para o Brasil e para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país”, disse em seu discurso de abertura.

O franchising facilita a realização de sonhos por meio do empreendedorismo assistido Tom Moreira Leite - presidente da ABF

O baiano Fernando Ribeiro, diretor da ABF Regional Nordeste e CEO da Sal e Brasa Grill Express, explicou porque a convenção é tão importante para franqueadores, franqueados e também para fornecedores.

“Tem os principais nomes do franchising brasileiro e uma representatividade enorme das mais de 195 mil operações espalhadas pelo país. Então estão reunidos os que representam a grande maioria dessas operações, dessas marcas. É um ambiente ímpar para fazer negócios, para fazer trocas, para aprender boas práticas. A convenção ABF é um momento realmente único”, contou ao Portal A TARDE.

Prêmio Destaque Internacionalização

A premiação, que está em sua 4ª edição, usa critérios como inovação, complexidade do segmento e do mercado, operação e impactos de franqueadoras para reconhecer o trabalho das franquias que operam internacionalmente. Profissionais da área Internacional apuram e votam em marcas que iniciaram ou alcançaram um consistente processo de internacionalização de suas marcas por meio da participação em ações de promoção e capacitação do programa.

O programa visa, ainda, apoiar a estratégia de internacionalização das redes brasileiras de franquias e sua promoção comercial nos principais mercados internacionais. Ao todo, foram 17 marcas inscritas, nove finalistas e três vencedoras: Bateras Beat, Casa do Construtor e Sobrancelhas Design.

“O potencial das franquias brasileiras no cenário global ganha destaque e as vencedoras do Prêmio Destaque de Internacionalização não apenas refletem a força e inovação do franchising nacional, mas também demonstram a capacidade de adaptação e resiliência diante dos desafios dos novos mercados. O setor oferece amplas oportunidades, e a internacionalização desponta como uma grande opção de crescimento”, contou Bruno Amado, gerente de Projetos Internacionais da ABF.

4ª edição do Prêmio Destaque Internacionalização | Foto: Keiny Andrade | ABF

Outra maneira de reconhecimento é o ‘Hall da Fama’, que homenageia personalidades que fizeram história no setor, contribuindo de maneira significativa para o seu crescimento e fortalecimento. Nesta edição, duas novas lideranças ingressaram no Hall da Fama do Franchising.

Altino Cristofoletti Junior, sócio-fundador e CEO da Casa do Construtor, e Felipe Buranello, fundador e CEO da Maria Brasileira, receberam os troféus entregues por Tom Moreira Leite, presidente da ABF, e Cristina Franco, presidente do Conselho da ABF.

Celebração

Quem encerrou a primeira noite de ABF Con foi o cantor Silva, com a turnê do seu novo álbum, lançado este ano, intitulado “Encantado”. Em seu repertório, sucessos de sua carreira e também canções conhecidas do grande público nas vozes de outros artistas como o baiano Caetano Veloso e o pagodeiro Belo.

Cantor Silva durante show no primeiro dia da ABF Con 2024 | Foto: Keiny Andrade | ABF

Nesta quinta-feira, 24, o cantor Alexandre Peixe é o responsável por animar a noite dos congressistas, enquanto a missão de encerrar o evento com chave de ouro fica com Bell Marques, que irá comandar, no sábado, 26, a FranFolia.