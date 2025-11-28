Paraguaçu Investimentos e HMC celebram parceria e aquecem os negócios

Cadu Rodrigues, Pietro Reckman e James Egan Junior - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

A Paraguaçu Investimentos, gestora de fundos de investimento com foco em micro e pequenas e médias empresas, realizou uma captação de sucesso com a HMC Capital, uma assessoria de São Paulo, no valor de R$ 60 milhões.

"Temos um crescimento de quase 50% no montante de operações que a Paraguaçu faz. Parte disso, que é um escritório de assessoria em São Paulo que trouxe, um recurso importante para nossa operação. E hoje, estão à disposição dos empreendedores do nosso estado em todos os segmentos, e em particular, no segmento do agronegócio".



A celebração da parceria foi comentada nesta sexta-feira, 28, quando o sócio-proprietário da empresa, Carlos Eduardo Rodrigues, mais conhecido como Cadu, esteve na sede do Jornal A TARDE, ao lado dos representantes da HMC Capital, Pietro Reckman e James Egan Junior.

Pietro Reckman, especialista de estratégia e pesquisa da HMC, explicou como funciona a parceria estratégica com a Paraguaçu Investimentos.

"A Paraguaçu é um dos gestores que representa a nossa grade. A acessa investidores no Chile, Peru, Colômbia, México e Brasil, com escritório físico em todos esses lugares", iniciou Reckman, que complementou:

"A gente conheceu, inclusive, por referência de pessoas em comum, começamos a conversar. Percebemos que eles tinham uma excelente qualidade de gestão, uma gestão super diligente e que tinha já um 'track record' um histórico de gestão no produto deles de mais de 15 anos".

Já James Egan Júnior, que também faz parte da HMC, projetou a parceria a longo prazo com a empresa.



"A a ideia é ampliar sim a parceria com a Paraguaçu. Tem uma diligência, uma governança muito rígida para concessão de crédito, então, na medida que ele for crescendo a origem ação dele".

Fenagro

A tradicional Fenagro (Feira Internacional de Agropecuária) da Bahia, que ocorre no Parque de Exposições, em Salvador, a partir do próximo sábado, 29, encerra com chave de ouro o calendário econômico do estado e aquece o setor de agronegócio baiano.

A Paraguaçu Investimentos, gestora de fundos de investimento com foco em micro e pequenas e médias empresas, reafirmou seu apoio à feira, destacando a importância do evento para o fomento da área regional.

“No ano passado, quando teve a retomada da Fenagro, foi um ano importantíssimo para a gente. Ajudar a fomentar essa iniciativa que o jornal tem liderado de retomar uma feira que é importantíssima para a nossa região, que vinha fazendo falta há muitos anos e não tinha como a gente ficar de fora mais uma vez”, disse Cadu.

O apoio à Fenagro é parte da estratégia da Paraguaçu Investimentos em fortalecer sua atuação no segmento do agro, abrangendo agroindústria, agronegócio e pecuária, de acordo com Cadu, como sócio-proprietário é mais conhecido.

"Nossa expectativa é realmente de fazer uma apresentação dos produtos que a Paraguaçu pode de levar para esse mercado: antecipação de recebíveis, de duplicatas, de contratos, financiamento de curto e médio prazo, até produtos mais estruturados, e fundos exclusivos, que cada dia mais tem crescido na indústria do segmento do agronegócio no Brasil e em particular aqui no nosso estado".