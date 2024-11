Parceria promove imersão no agronegócio para produtoras rurais em SP - Foto: Divulgação

Uma parceria entre Instituto Washington Pimentel e a Galápagos Capital realizou uma jornada de imersão para produtoras rurais em São Paulo para explorar profundamente as oportunidades e desafios do setor, com foco nas estruturas avançadas de financiamento e investimento no agronegócio.

As participantes puderam conhecer em detalhes as dinâmicas do mercado de capitais, com destaque para títulos de crédito voltados ao financiamento do setor, como o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), além dos fundos de investimento que canalizam recursos para o agronegócio brasileiro.

Houve discussão sobre a importância da governança corporativa e a profissionalização das estruturas empresariais familiares. As produtoras rurais presentes foram orientadas sobre como essas práticas podem impulsionar o crescimento sustentável de seus negócios e otimizar a captação de recursos, abrindo caminho para novas oportunidades de investimento e expansão.

Segundo Katerine Rios, COO do Instituto Washington Pimentel e líder no setor, o evento foi transformador: “Participar dessa imersão foi uma experiência extremamente enriquecedora. Aprofundar nossos conhecimentos sobre as estruturas de financiamento e o mercado de capitais nos dá a segurança e a confiança para dar novos passos estratégicos em nossos negócios. Além disso, discutir a profissionalização das nossas empresas familiares nos mostrou que estamos no caminho certo para manter a competitividade e garantir o crescimento sustentável.”

“O agronegócio passa por um momento de grande transformação, e as produtoras que buscam uma gestão mais profissionalizada e alinhada às exigências do mercado financeiro estão em posição de capturar as melhores oportunidades”, comentou Washington Pimentel, CEO do Instituto.

O evento destacou o papel do conhecimento estratégico em finanças e governança para a sobrevivência e o crescimento das empresas rurais em um cenário de alta competitividade. A jornada de imersão é parte de um esforço contínuo do Instituto Washington Pimentel para proporcionar capacitação executiva de alta qualidade aos principais atores do agronegócio nacional.