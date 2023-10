Pátria Investimentos adquire rede baiana Atakarejo, por 700 milhões | A TARDE

A gestora Pátria Investimentos anunciou nesta terça-feira, 3, a compra do controle da rede baiana Atakarejo, a maior atacadista do estado, com 28 lojas, e a sexta maior do país. O negócio, estimado em cerca de R$ 700 milhões, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com receita bruta de R$ 3,7 bilhões, em 2022, a rede Atakarejo foi fundada por Teobaldo Costa, que permanecerá como sócio da empresa. O fundo Pátria tem R$ 140 bilhões de ativos sob gestão.

Com a aquisição da rede baiana, o Pátria avança no varejo alimentar, como é exemplo, sua ampliação com a aquisição da Avenida e o Boa Supermercados, ambos no interior paulista, além do Superão e dos Supermercados Germânia, em Santa Catarina.

O atacarejo vem ganhando espaço no mercado brasileiro, ao combinar características do atacado com o varejo. Atualmente, existem mais de 2 mil lojas em operação nesse modelo no país, segundo dados da Associação Brasileira de Atacarejos (Abaas).

Em setembro deste ano, o Atakarejo foi condenado a pagar R$20 milhões ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), do Estado da Bahia, para custear, preferencialmente, iniciativas relacionadas ao combate do racismo estrutural, após o assassinato de dois jovens negros que teriam furtado carne em uma unidade da empresa.

Em 2021, dois seguranças contratados pela loja, em Salvador (BA), entregaram os dois homens, Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho, com 29 e 19 anos, ambos negros, a integrantes de uma facção criminosa.