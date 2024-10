Pequenas mudanças de atitudes cotidianas impactam no orçamento

Poliana ressalta que educar crianças desde cedo para lidar com dinheiro pode ser o primeiro passo para uma vida financeira saudável - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Pequenas mudanças diárias podem ter um impacto significativo nas finanças pessoais. Adoção de hábitos simples, como revisar assinaturas, criar listas de compras e evitar comprar por impulso, facilita o controle financeiro e contribui para um orçamento equilibrado. Especialistas sugerem também implementar soluções como energia solar e sensores de presença para reduzir o consumo de energia. Além disso, utilizar planilhas ou aplicativos de controle financeiro é uma maneira eficaz de visualizar os gastos e identificar oportunidades de economia.

Para acontecer a economia no dia a dia, a consultora financeira Poliana Ramos destaca a importância de revisar despesas fixas e sugere a adoção de energia solar ou o uso de sensores de presença para reduzir o consumo de energia elétrica. “Investir em energia solar ou usar sensores de presença são medidas que podem reduzir significativamente o consumo de energia elétrica”, afirma. Além disso, ela ressalta que ferramentas como planilhas no Excel são fundamentais para visualizar os gastos e identificar áreas onde é possível economizar.

O planejador financeiro Eric Oliveira (@ericoliveira.consultor) reforça que pequenas atitudes no dia a dia podem ter um grande impacto. “Anotar todos os gastos diários pode fazer uma grande diferença”. Ele também sugere que as pessoas revisem assinaturas mensais e eliminem aquelas que não são mais úteis para economizar nas despesas recorrentes. Quando o assunto é evitar compras impulsivas, Oliveira recomenda adiar grandes decisões de compra para o dia seguinte. “Deixar para o dia seguinte qualquer decisão maior é uma técnica simples que ajuda a evitar arrependimentos e gastos desnecessários”.

O uso de aplicativos também é uma opção para ajudar no controle dos gastos. O planejador financeiro enfatiza que utilizar o celular para gerenciar as finanças pode ser um recurso valioso, permitindo a organização do orçamento e a categorização das despesas de forma eficiente. “Aplicativos permitem visualizar melhor os gastos e ajustar o orçamento de forma mais eficiente. Essas pequenas ações, quando feitas de forma consistente, podem gerar uma base sólida para metas maiores, como a construção de patrimônio ou a aposentadoria”.

Mariana Souza, professora particular, começou a organizar suas finanças após perceber que os gastos diários estavam fora de controle. "Nunca tinha anotado meus gastos, e isso me fazia perder a noção do que realmente precisava". Usando um aplicativo de controle financeiro, Mariana passou a evitar compras impulsivas e a revisar suas assinaturas, conseguindo economizar e iniciar sua reserva de emergência.

A psicóloga Sara Gonzalez (@saragonzalez.psi) destaca que, embora pequenas mudanças possam parecer insignificantes no curto prazo, elas desempenham um papel essencial na formação de hábitos financeiros saudáveis. “Mudanças diárias, como planejar compras ou economizar energia, moldam nosso comportamento financeiro a longo prazo, gerando mais controle e autodisciplina”.

Gonzalez ressalta que muitas pessoas enfrentam barreiras emocionais que dificultam mudanças em suas rotinas financeiras. “Comportamentos de evitação, como procrastinar a revisão das contas, são comuns. O primeiro passo para superar essas barreiras é entender a sua relação com o dinheiro”, afirma. Ela também alerta para os perigos do comportamento impulsivo em compras, que muitas vezes é uma tentativa de aliviar o estresse. “É fundamental refletir antes de comprar algo: ‘Eu preciso disso ou estou buscando uma satisfação momentânea?’”.

Estresse financeiro

Além disso, a psicóloga aborda como o estresse financeiro pode prejudicar a adoção de hábitos mais saudáveis, levando a decisões impulsivas. Ferramentas como aplicativos de controle financeiro, segundo Gonzalez, podem reduzir a ansiedade, pois ajudam a organizar os pagamentos e evitar esquecimentos, mas, em alguns casos, pode ser necessário o acompanhamento psicológico para lidar com a ansiedade relacionada às finanças.

Para que bons hábitos financeiros sejam cultivados desde a infância, a consultora Poliana Ramos acredita que educar crianças sobre finanças é essencial. “As crianças devem participar de planejamento orçamentário de forma lúdica, entendendo o valor de atitudes como apagar a luz para economizar energia e contribuir com o meio ambiente”, sugere. Ramos também destaca a importância do planejamento de compras, recomendando sempre ir ao mercado com uma lista e adquirir apenas o que está nela.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló