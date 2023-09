Petrobras celebra acordo com Mubadala Capital para projeto na Bahia

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 4, que assinou memorando de entendimentos (MOU) com o grupo Mubadala Capital para desenvolver estudos conjuntos sobre futuros negócios no segmento de downstream. O acordo foi firmado pelo presidente Jean Paul Prates e o vice-CEO do grupo Mubadala, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com enfoque inicial direcionado à área de biocombustíveis.

Assinado com a MIC Capital Partners (Brazil Strategic Opportunities), Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior do grupo Mubadala Capital, o documento visa apoiar a participação da Petrobras em projetos de biorrefino. O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite, também participou da cerimônia de assinatura do acordo, ao lado de outros executivos do Mubadala.

O grupo Mubadala Capital desenvolve projeto de uma biorrefinaria integrada na Bahia, com foco na produção de diesel renovável e querosene de aviação sustentável a partir de plantas nativas do Brasil com alto potencial de produção e capazes de recuperar terras atualmente degradadas, entre outras fontes de insumos. Este projeto reforça o papel do Brasil como fornecedor estratégico de combustíveis renováveis, capitalizando os recursos naturais abundantes presentes no país.

“Este memorando está alinhado à nossa visão estratégica, que visa preparar a Petrobras para um futuro mais sustentável e contribuir para o sucesso dos nossos planos de transição energética. Estamos animados para disponibilizar nosso conhecimento técnico em co-processamento e explorar conjuntamente as oportunidades de investimento neste projeto, que, acreditamos, irá diversificar ainda mais o portfólio da Petrobras e contribuir para o nosso objetivo de neutralizar as emissões da companhia até 2050”, afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Com a assinatura deste acordo com o Mubadala, a Petrobras conclui as atividades da missão estratégica da Petrobras à Ásia, comandada pelo presidente Jean Paul Prates. A delegação realizou visitas técnicas a empresas e instituições da China e de Abu Dhabi, contando ainda com a presença dos diretores Joelson Mendes (Exploração & Produção) e Maurício Tolmasquim (Transição Energética e Sustentabilidade).

Ao longo da missão, a Petrobras realizou 20 reuniões e visitas técnicas a empresas e instituições de Pequim, Xangai e Abu Dhabi, assinando um total de sete acordos versando sobre potenciais futuros investimentos. Os documentos foram firmados com a Sinopec, China Energy, CNOOC e CITIC Construction, Bank of China, China Development Bank e Mubadala.

Os MOUs são direcionados a estudos de possíveis negócios e projetos nas áreas de exploração e produção, transição energética, refino, petroquímica, energia renovável, hidrogênio, amônia, captura de carbono e biocombustíveis.

Sobre o Mubadala Capital

Mubadala Capital é a subsidiária integral de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, um dos principais investidores globais com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A Mubadala Capital administra cerca de US$ 20 bilhões em investimentos próprios e em capital de terceiros em nome de investidores institucionais, incluindo quatro fundos de private equity, quatro fundos de risco em estágio inicial, dois fundos no Brasil focados em oportunidades especiais e uma estratégia de investimento perene altamente diversificada com foco em oportunidades do mercado privado, bem como uma série de veículos de co-investimento, SPVs e fundos de continuação.