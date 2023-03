Petrobras registra lucro líquido recorde de R$ 188,3 bilhões em 2022

A Petrobras registrou R$ 188,3 bilhões de lucro líquido no último ano, segundo relatório de desempenho financeiro do 4º trimestre de 2022, divulgado pela empresa nesta quarta-feira, 1º. O resultado representa um recorde.

O número representa um aumento de 77% durante o período, em relação aos 12 meses do ano anterior. No recorte do quarto semestre de 2022, o desempenho foi 38% maior, com R$ 43,3 bilhões de lucro, ainda na comparação com 2021.

A Petrobras afirma que o aumento ocorreu por causa da alta dos preços do petróleo (Brent) em 2022, que gerou um avanço financeiro e ganhos nas negociações que envolvem a coparticipação em campos da Cessão Onerosa.

O EBITDA ajustado, sigla que em economia está relacionada com os lucros antes dos juros, além da consideração de impostos, depreciação e amortização, também teve alta de 45% neste ano, com R$ 340,5 bilhões, maior valor já registrado. No quarto semestre de 2022 o resultado foi de R$ 73,1 bilhões.

Os dados da companhia foram divulgados no momento em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou o fim da desoneração dos combustíveis no país. Com isso, desde a quarta-feira, 1º, foi retomada a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis.

Haddad apontou que a reoneração da gasolina foi de R$ 0,47 e, com o desconto da Petrobras, cerca de R$ 0,34 de saldo líquido. No caso do etanol, o valor foi de R$ 0,02 e a diferença de R$ 0,45 foi mantida. Por sua vez, o diesel e o gás de cozinha ficaram livres de impostos até o fim deste ano.