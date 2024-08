Petroleiros apresentam planos estratégicos para a Petrobras

Encontro tratou de questões estratégicas para o futuro da estatal - Foto: Divulgação / FUP

Os dirigentes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e de sindicatos filiados apresentaram propostas econômicas para a Petrobras. As ideias foram debatidas em reunião com a presidente da estatal, Magda Chambriard, realizada na segunda-feira, 5, no Rio de Janeiro (RJ).

O documento entregue a Chambriard tem trechos que tratam "da importância do resgate da Petrobras como empresa pública, voltada para os interesses nacionais e da sociedade brasileira, comprometida com a valorização dos trabalhadores, que são a base da reconstrução da empresa".

O mesmo documento aborda a necessidade de a estatal ter planos estratégicos de longo prazo, voltar a ser uma empresa integrada de energia, retornar ao mercado de distribuição de combustíveis, fortalecer e ampliar o parque nacional de refino, reassumindo o controle das refinarias que foram privatizadas, principalmente as refinarias do Norte (Reman) e Nordeste (Rlam e RPCC) e a Six, no Paraná.

Os petroleiros defenderam também a volta da Petrobras aos setores de fertilizantes e petroquímicos. Nas propostas encaminhadas à presidente da empresa destaca-se também a garantia de uma política de preços justos dos derivados de petróleo para a população, principalmente em relação ao gás de cozinha, gasolina e óleo diesel.

A categoria ainda defende a retomada de uma política ativa de exploração de petróleo e de investimentos em campos offshore e onshore; o fim dos afretamentos de navios e de plataformas, priorizando a indústria nacional e o conteúdo local; e a ampliação da infraestrutura de escoamento de gás natural no país.

Transição energética



"A necessidade de liderança da Petrobras na transição energética justa figura entre as sugestões apresentadas pela FUP, com a atuação da estatal na promoção da descarbonização da matriz nacional, com investimentos nas usinas de biodiesel, parques eólicos, pesquisa e desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde e de outros combustíveis limpos", diz trecho do material.

Entre as medidas propostas para fortalecer a função social da Petrobras, estão: investimentos em projetos socioculturais, ambientais e de maior capilaridade na sociedade, que tenham "participação de organizações populares".

A FUP ainda cobrou prioridade e empenho da gestão da companhia na busca de soluções para os equacionamentos da Petros (fundo de pensão), que estão sendo discutidas no âmbito da Comissão Quadripartite, que envolve os órgãos reguladores (Sest e Previc).

A federação também tornou a cobrar mudanças no modelo de gestão da AMS (plano de saúde) e transparência na prestação de contas, já que os beneficiários, inclusive aposentados, continuam tendo descontos abusivos, sem sequer saber o que estão pagando.

Chambriard, que também é aposentada da empresa, se mostrou sensibilizada por essas questões. Ela afirmou que é preciso valorizar os trabalhadores que ajudaram a construir a Petrobrás. Receptiva às proposições feitas pela FUP, afirmou ter concordância com os principais pontos apresentados. E reforçou o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da Petrobrás, para que volte a ser uma empresa estratégica de energia, alinhada ao projeto de governo de reconstrução do país.

Chambriard enfatizou a necessidade de a Petrobras continuar crescendo para que chegue em 2050 com a mesma ou maior relevância que tem hoje. Ela acrescentou que “a Petrobras que quer crescer precisa contar com uma diversidade de fontes de energia” e se planejar para além das reservas do pré-sal.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, considerou positiva a reunião e está confiante de que haverá retorno da empresa para várias das reivindicações que foram apresentadas. “O encontro tratou de questões estratégicas que são fundamentais para o futuro da estatal e para os direitos coletivos da categoria”, disse ele.