PIB da Bahia cresce 2,9% no 1º trimestre

- Foto: Divulgação / AIBA

O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2024 em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na comparação com o 4º trimestre de 2023 – eliminando as variações sazonais – houve crescimento de 0,9%. Os cálculos são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

No 1º trimestre de 2024, o PIB baiano totalizou R$122,9 bilhões, sendo R$108,6 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) e R$14,3 bilhões relativo aos impostos arrecadados no período. No que diz respeito aos grandes setores, a agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$4,3 bilhões, a indústria R$33,8 bilhões e os serviços R$70,5 bilhões.

Análise trimestral

A atividade econômica da Bahia cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre de 2023. A decomposição desse crescimento entre Valor Adicionado e Impostos, mostra expansão tanto no Valor Adicionado (+2,8%) quanto nos impostos (+3,4%). Entre os grandes setores produtivos, as variações observadas foram: agropecuária -4,7%, indústria +3,1% e serviços +3,3%.

A queda do setor agropecuário (-4,7%) foi proveniente da taxa negativa da agricultura, onde se observou menor quantidade produzida nas principais culturas colhidas no 1º trimestre do ano. Com menor peso no setor, o segmento da pecuária apresentou crescimento nos três primeiros meses de 2024, ante mesmo período do ano anterior.

A taxa positiva do setor industrial (+3,1%) foi proveniente das altas nas atividades das indústrias de Transformação (+3,6%), da Extrativa mineral (+16,3%) e Construção Civil (+2,1%), que juntas representam mais de 80% da indústria baiana. Por outro lado, a atividade de produção e distribuição de Eletricidade e gás, água, esgoto retrai 3,2%, em função da menor quantidade gerada nas fontes hidrelétricas.

O setor de Serviços baiano registrou alta de 3,3% no 1º trimestre do ano puxado pela dinâmica positiva da atividade de Comércio (+6,1%); das Atividades imobiliárias, com crescimento de 2,4%, e da Administração pública (+2,6%).

Destaca-se ainda o crescimento no grupo Outros Serviços (+3,8%), que engloba as atividades de Serviços de alojamento e alimentação, Serviços de informação e comunicação, Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares, Educação e saúde mercantis, Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços e Serviços Domésticos. Já a atividade Transportes registrou queda de 1,9%.