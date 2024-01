Pista de pouso do Aeroporto de Porto Seguro será requalificada | A TARDE

A pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, região do litoral sul da Bahia, será requalificada pelo Governo da Bahia. A infraestrutura é equipamento aeroviário regional com a maior movimentação total de passageiros no território baiano.

Cerca de 2 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram pelo terminal em 2023, segundo a Concessionária Sinart.



O objetivo da requalificação é retomar a frequência de voos na capacidade máxima permitida, sendo assim, a área de movimentação de aeronaves passará por obras de pavimentação na pista de pouso e decolagem e nas faixas laterais. O investimento será de aproximadamente R$ 22 milhões.

O aviso de licitação saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado, 30. A próxima etapa do processo licitatório, que é a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas, será em 5 de fevereiro de 2024. Em relação ao Novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento, em Santa Cruz Cabrália, o leilão referente à construção e a concessão será realizado no mês de julho deste ano. A obra tem a previsão de investimento de R$ 1,5 bilhão.