Pix Automático será lançado em outubro de 2024 | A TARDE

O Fórum Pix, composto por representantes do Banco Central (BC) e das instituições financeiras e de pagamento, anunciou nesta quarta-feira, 4, que o Pix Automático, recurso que permitirá agendamento de transferências automáticas via Pix para o pagamento de contas recorrentes, será lançado em outubro de 2024.

A ferramenta, que seria lançada em abril do próximo ano, foi adiada em seis meses. O adiamento, segundo o BC, acontece “por causa da complexidade do novo produto, do tempo necessário para desenvolver o papel de cada um dos participantes e da definição das estratégias comerciais das instituições financeiras e de questões organizacionais do BC"

A publicação do regulamento do Pix Automático e dos manuais para os participantes acontece em dezembro, e em janeiro a agosto de 2024, o sistema será desenvolvido. Os testes para homologar a ferramenta ocorrerão em agosto e setembro e o lançamento para o correntista em outubro.

O Pix Automático permitirá pagamentos recorrentes de forma automática, mediante autorização prévia do usuário pagador. Os pagamentos serão debitados automaticamente, sem a necessidade de que o correntista precise autorizar cada transação.

Poderão ser pagos com a ferramenta contas de água, luz e telefone; assinatura de serviços como internet, streaming, clubes e portais de notícias; mensalidades como escola, academia, condomínio e plano de saúde; e serviços financeiros, como parcelamento de seguro, de empréstimo e de consórcio.