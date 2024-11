Pix por aproximação: saiba como nova modalidade vai funcionar

Uma das mudanças é no limite de transferência em aparelhos novos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A apresentação do pix por aproximação foi feita hoje, 4, em São Paulo. A funcionalidade, no entanto, chega primeiro para os usuarios das carteiras digitais (wallets) do Google e para todos os usuários do pix em fevereiro de 2025.

Como vai funcionar?

Os pagamentos vão ser realizados aproximando o celular do terminal de pagamento (maquininha), usando contas bancárias previamente integradas à Carteira do Google. O recurso é ativado a partir da tecnologia NFC (Near Field Communication).

A solução poderá ser adotada por quaisquer adquirentes do mercado que queiram oferecer a funcionalidade. Feito o vínculo de conta, ao fazer um pagamento, o consumidor deve desbloquear o celular, aproximar o celular com NFC da máquina de quem vai receber o pagamento e seguir os passos indicados pela carteira.



Segundo o Banco Central, por enquanto, o pix por aproximação via Google está disponível para clientes PicPay e C6. Nas próximas semanas, também para clientes Itaú.

Lançamento

O lançamento de forma ampla do pix por aproximação está programado para 28 de fevereiro de 2025.

O pix por aproximação ocorre por meio do chamado open finance, o sistema financeiro aberto, numa medida para simplificar a jornada de iniciação de pagamentos (JSR).

A mudança, que permite a realização de pagamentos por aproximação com o pix sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira, é possível por meio dos chamados iniciadores de pagamento.

Novas regras

As novas regras do pix preveem limites para transações realizadas de aparelhos desconhecidos e a possibilidade de programar pagamentos, através do pix agendado recorrente.

No caso do pix via carteiras do Google, a empresa anunciou o lançamento do Modo Noturno. Ao ativá-lo, não será possível fazer transações pix para contas pessoa física de favorecidos desconhecidos entre 20h e 6h.

Além do pix por aproximação, o Google também lança a possibilidade de pagar com pix pelo novo botão "Pagar com GPay" em aplicativos de e-commerce.

O botão fica disponível através de um API para aplicativos que desejem disponibilizar esta opção, que podem concluir a transação com menos passos, com menos fricção e sem necessidade de sair do aplicativo.