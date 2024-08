Pix terá limite de R$ 200 por transição em dispositivos desconhecidos

A medida será tomada para minimizar as chances de fraudadores usarem dispositivos diferentes dos utilizados pelos clientes - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira, 22, uma série de mecanismos para aperfeiçoar a segurança do PIX, entre elas a transferência limite de R$ 200 em caso de troca de celular. Além disso, a instituição financeira anunciou o adiamento do PIX Automático para 2025.

A partir de novembro deste ano, dispositivos (celulares ou computadores) não cadastrados só poderão fazer iniciação de transações PIX de até R$200,00, desde que o limite diário não ultrapasse R$1.000,00. Para transações fora destes limites, o dispositivo de acesso deverá ter sido previamente cadastrado pelo cliente.

“Essa exigência de cadastro se aplica apenas para dispositivos de acesso que nunca tenham sido utilizados para iniciar uma transação Pix”, diz o BC.

De acordo com o BC, a medida será tomada para minimizar as chances de fraudadores usarem dispositivos diferentes dos utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. “Isso dificultará a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha, das pessoas”, continuou a instituição.

Além disso, o BC também estabeleceu que os participantes devem verificar, pelo menos uma vez a cada seis meses, se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do BC, a fim de tratar de forma diferenciada, “seja por meio do encerramento do relacionamento ou do uso do limite diferenciado de tempo para autorizar transações iniciadas por eles e do bloqueio cautelar para as transações recebidas”.

PIX Automático

O Banco Central também anunciou o adiamento do lançamento do Pix Automático - mecanismo que facilitará cobranças recorrentes, podendo ser utilizado como forma de recebimento por grande variedade de empresas, de diversos tamanhos e setores de atuação.

Previsto para ser lançado em outubro deste ano, o Pix Automático já tem nova data: dia 16 de junho de 2025. “A redução de custos é esperada pois a operação independe de convênios bilaterais, como ocorre atualmente no débito em conta, e utiliza a infraestrutura já criada para o funcionamento do Pix. Além disso, os procedimentos operacionais serão padronizados pela autoridade monetária, o que facilita a implantação e aumenta a competição”, finaliza a instituição bancária.