Pix ultrapassa marca de R$ 15 trilhões movimentados | A TARDE

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), contabilizou 143 milhões de pessoas físicas cadastradas de janeiro a novembro de 2023, com um recorde de R$ 15,3 trilhões movimentados no acumulado do ano. O montante é quase três vezes os R$ 5,2 trilhões de 2021, e 40% maior que os R$ 10,9 trilhões do ano passado.

O ano de 2024 também começa com cronograma de inovações avançadas em relação à automatização dos pagamentos, apesar de atrasos no calendário. A prioridade do BC, nesta área, será o lançamento do chamado Pix Automático, que tem o objetivo de facilitar pagamentos recorrentes, de forma programada e mediante autorização prévia do usuário pagador.

A proposta na prática inclui pagamentos recorrentes a empresas, como as contas de escola, condomínio, clubes, planos de saúde, distribuidoras de energia e água, entre outras. Na ponta, terá a mesma funcionalidade do tradicional débito automático. Porém, como o sistema do Pix possibilita múltiplas transações em tempo real, haverá maior facilidade no processo de efetivação dos débitos.

A nova funcionalidade será um complemento para o chamado Pix Agendado, usado somente entre pessoas físicas.