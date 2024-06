Pix vai ter pagamento por aproximação, diz presidente do Banco Central

O consumidor poderá registrar uma chave Pix nas carteiras digitais - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A próxima novidade do Pix será a possibilidade de pagar uma compra por aproximação do celular, revelou nesta terça-feira, 11, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante o evento Valor’s Emerging Tech Summit 2024, em São Paulo.

Segundo Campos Neto, o consumidor poderá registrar uma chave Pix nas carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, e utilizar do mesmo modo que já faz hoje ao pagar com o cartão de crédito ou de débito virtual registrados nessas carteiras.

“Percebemos que podemos fazer algo que pode ser muito rápido. Estamos fazendo uma associação com as carteiras, como Google Pay e Apple Pay, e ao invés de colocar cartão de crédito lá, pode apenas colocar Pix”, disse.

Ele não informou, no entanto, quando a funcionalidade estará pronta. “Estamos trabalhando nos acordos com as empresas das carteiras digitais”.