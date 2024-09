Planejamento financeiro é essencial antes, durante e depois da gestação

Ednea, grávida de três meses, diz que maior dificuldade é o controle dos desejos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A maternidade impacta a vida das mulheres de várias formas, quando se trata das finanças não é diferente. No fim de 2022, entrou em vigor a Lei 14.457, que prevê regras de trabalho para as mulheres, além de medidas de apoio à volta ao trabalho após a licença-maternidade, como estabilidade, horários flexíveis, trabalho remoto, entre outros avanços. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio) feito com 247 mil mães entre 24 e 35 anos, metade das mulheres são desligadas da empresa cerca de dois anos após a licença-maternidade. Esses dados chamam atenção para a importância do planejamento financeiro antes, durante e depois da gestação.

Para a especialista em finanças e gestante, Ednea Silva, a maior dificuldade de se organizar durante a gestação é o controle dos desejos. "A mudança do corpo requer uma leve mudança no guarda-roupa, os desejos de consumir mais alimentos e comprar os múltiplos acessórios e roupas para o bebê. Nessa hora o desafio de seguir o planejamento é bem maior”, explica Ednea, grávida de três meses.

É essencial para um planejamento financeiro bem sucedido no período de gestação, levar em consideração todos os gastos futuros. “O planejamento trará uma visão clara para evitar surpresas que podem gerar grandes gargalos financeiros. O planejamento envolve todos os custos médicos pré-natal, parto, consultas, compra do enxoval e dos móveis para o bebê, plano de saúde, vacinas, além de possíveis ajustes na moradia e transporte para acomodar a nova dinâmica familiar”, recomenda a consultora financeira Carine Oliveira.

No caso de Ednea, seu conhecimento profissional, auxiliou nesse processo, porém os desejos ainda são um desafio para a futura mãe. “A minha experiência profissional contribuiu para manter o planejamento e não cair nas oscilações e desejos que temos durante a gravidez, que por sinal são muitos. Passei a valorizar ainda mais a importância sobre o autoconhecimento, finanças comportamentais e seguir o que foi planejado”, relata.

A economia de recursos para a criação de uma reserva também é uma medida recomendada nesse período. “A gestação deve ser considerada um ato de muita responsabilidade, pois é uma vida que está sendo gerada que irá impactar no aumento das despesas mensais da família. É importante criar uma reserva de emergência mais robusta, para possíveis imprevistos que podem ocorrer durante a gestação e o período pós-parto, trará uma segurança para a família” sugere Carine.

Cenário de demissão

O estudo da FGV revela que metade das mulheres são desligadas de suas empresas dois anos após a licença-maternidade, por isso é importante considerar o cenário da demissão após a licença, e elaborar estratégias para essa situação.

“Diante dessa realidade é essencial fazer o básico, fortalecer a reserva de emergência, diversificar as fontes de renda também pode ajudar a complementar o orçamento e oferecer flexibilidade em caso de desemprego. Investir na qualificação profissional e manter uma rede de contatos ativa são fundamentais para aumentar as oportunidades no mercado, assim como conhecer e planejar o uso de benefícios como o seguro-desemprego”, aconselha o consultor financeiro Tiago Menezes.

