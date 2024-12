Planejar festas de final de ano com antecedência evita gastos surpresas

Átila Lima é educadora financeira e falou sobre o tema - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Preparar a ceia de Natal em casa ou escolher um restaurante para celebrar o Réveillon são decisões que movimentam famílias nessa época do ano. À medida que as festas de fim de ano se aproximam, os gastos com presentes, decoração, alimentos e até viagens começam a se acumular, tornando o planejamento financeiro indispensável para evitar surpresas desagradáveis. Especialistas recomendam estratégias financeiras como antecipar os preparativos e reutilizar utensílios para garantir celebrações mais tranquilas e um início de ano sem acúmulo de dívidas.

De acordo com o contador Paulo Almeida Neto, o planejamento financeiro antecipado permite parcelar despesas como presentes e alimentos não perecíveis, aproveitando promoções e evitando sobrecarregar o orçamento de dezembro. "Planejar com antecedência permite que você organize os gastos de forma consciente, evitando dívidas e aproveitando promoções com calma. Além disso, você pode parcelar despesas, como presentes ou alimentos não perecíveis, sem comprometer o orçamento de dezembro. Isso também reduz o estresse e possibilita uma celebração mais tranquila".

Organizar a ceia é outro ponto de atenção. Segundo Paulo, uma ceia feita em casa pode ser mais econômica se os custos forem compartilhados entre os convidados, mas exige experiência e planejamento. “Se a ideia é economizar e você tem experiência em organizar uma ceia, fazer em casa pode ser uma ótima opção, especialmente se os custos forem compartilhados entre os convidados. No entanto, se você não tem experiência e costuma gastar mais do que deveria em alimentos ou decoração, pode ser mais econômico optar por comemorar fora”.

A educadora financeira Átila Lima reforça a importância de evitar compras desnecessárias, muitas vezes impulsionadas por hábitos culturais. "Antes de comprar roupas novas para as festas, sugiro que as pessoas revisem o guarda-roupa, reutilizem peças que já têm ou explorem alternativas criativas, como personalizar itens".

"Para economizar na decoração, é interessante reaproveitar itens de anos anteriores, trocar peças entre amigos e familiares ou até se inspirar em ideias de ‘faça você mesmo’ que podem ser facilmente encontradas na internet. Já sobre os presentes, é importante sondar o que a pessoa realmente deseja, evitando escolhas erradas. E para quem busca praticidade e uma opção mais acessível, vouchers, cartões-presente ou transferências via PIX são alternativas viáveis, dependendo da relação com a pessoa", comenta Lima.

Em casa ou fora

Com a casa já pronta para receber os convidados, a empreendedora Célia Souza segue sua tradição de organizar a ceia de Natal em família. Para ela, o segredo está no planejamento: "Começo tudo já no final de novembro ou início de dezembro, chamando a família, definindo o número de convidados e ajustando cada detalhe para caber no orçamento".

Reservar locais para festas externas com antecedência é essencial, especialmente porque os preços tendem a aumentar conforme o final do ano se aproxima. “Negociar pacotes completos, verificar espaços alternativos, como clubes ou parques, e sempre priorizar a segurança são ações essenciais", afirma o contador Paulo Almeida.

Além dos locais, programar antecipadamente outras demandas típicas desse período, especialmente comidas, é uma estratégia inteligente para garantir a disponibilidade e aproveitar o melhor custo-benefício. Segundo Victoria Cintra, fundadora da Healthy by Victoria Cintra, planejar as encomendas com antecedência é a melhor maneira de garantir que todos tenham acesso a produtos exclusivos, evitando a possibilidade de não encontrar disponibilidade durante o período mais movimentado do ano.

"Encomendar com antecedência é fundamental para garantir os panetones e mini-panetones no Natal, principalmente devido à alta procura que temos nessa época do ano. No nosso restaurante, os panetones recheados se destacam como os itens mais procurados, e os mini-panetones são muito populares para o consumo diário, e ganham uma demanda significativa tanto por atenderem às necessidades de dietas restritivas e por serem opções diferenciadas e de alta qualidade para presentear ou compartilhar em momentos especiais”.

As despesas extras com viagens e hospedagem para quem pensa em viajar para passar o Réveillon fora de casa também exigem atenção. Átila Lima orienta a aproveitar promoções de passagens e hospedagem ao comprar com antecedência, ou considerar alternativas como dividir custos com familiares. “Dessa forma, é possível curtir as festividades com equilíbrio financeiro e entrar no próximo ano com tranquilidade”.

