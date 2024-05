Polishop pede recuperação judicial com dívida de R$ 352 milhões | A TARDE

A rede de varejo Polishop pediu recuperação judicial, com uma dívida de R$ 352 milhões. A rede de varejo estava em crise desde a pandemia da Covid-19.

A Polishop perdeu 70% do faturamento no período, cenário que resultou no fechamento de mais da metade das lojas físicas desde 2020. A rede ainda saiu de mais de 2.500 funcionários em 2020 para 500 funcionários este ano.

Segundo o TJ-SP, os credores da Polishop são os seguintes:

- TV Ômega Ltda.

- BTN Informação do Trânsito e Serviços Aéreos Especializados Ltda

- OC Group Tecnologia da Informação Ltda

- Smarters Servicos de Internet Ltda

- Google

- Banco Safra

- Ingram Micro Brasil Ltda

- Itaú

- Banco Votorantim

- Gentrop Cloud Brasil Ltda Epp

- Mocrosoft Informática Ltda.

- XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário

- AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shoppping Centers Ltda.

Publicações relacionadas