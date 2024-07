Pólo de Camaçari completa 46 anos impulsionando a engenharia

Polo Industrial de Camaçari contribuiu com o desenvolvimento da engenharia na Bahia, sempre com o apoio do Crea-BA - Foto: Divulgação | Cofic

O Pólo industrial de Camaçari completa neste sábado 46 anos de funcionamento. Um empreendimento que posicionou o estado da Bahia como maior complexo industrial integrado do hemisfério Sul.

Em todo esse tempo e devido à sua ampla diversidade de atuação, o pólo contribuiu decisivamente para ao desenvolvimento da economia baiana, bem como para a expansão da engenharia, desde a engenharia de processos e automação até a engenharia ambiental, elétrica, mecânica, de materiais, química, entre outras. sempre contando com a parceria do Crea-BA.

Primeiro complexo petroquímico planejado do País, o pólo comporta mais de 90 empresas dos mais variados segmentos, como de pneus, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, energia eólica, fármacos, bebidas e de serviços, além das indústrias química e petroquímica.



“O polo petroquímico de Camaçari é um componente essencial para o desenvolvimento e para a prática da engenharia no Brasil, oferecendo um ambiente robusto para inovação, formação profissional, desenvolvimento econômico e avanços tecnológicos”, comenta Vilson Coutinho, engenheiro mecânico e conselheiro do Crea-BA.

Leonardo Cotrim é diretor do Crea-BA, engenheiro mecânico, mestre em Planejamento Ambiental e professor da UFRB, doutor em energia e ambiente e pesquisador do Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecatrônica (UFBA).

Ele destaca a diversificação das atividades industriais do Polo Petroquímico de Camaçari, incluindo setores como automotivo, metalurgia, energia eólica, entre outros. O que gerou oportunidades para os engenheiros tanto na época da implantação quanto atualmente, com previsão de crescimento e futuro da profissão:



"As parcerias entre as empresas do Polo Petroquímico de Camaçari e as universidades de engenharia são fundamentais para o desenvolvimento de pesquisa, inovação e formação de profissionais qualificados. Com a presença de mais de 90 empresas de diversos setores, incluindo grandes multinacionais, as universidades locais têm acesso a recursos, infraestrutura e oportunidades de estágio e pesquisa que enriquecem o aprendizado dos alunos e promovem a aplicação prática de conhecimentos teóricos", afirma Cotrim.

Números



O pólo de Camaçari é responsável por 15% das exportações da Bahia e contribui com 22% do PIB da indústria de transformação do estado, possuindo uma capacidade produtiva superior a 12 milhões de toneladas por ano em produtos químicos e petroquímicos.

Além disso, gera uma receita de ICMS acima de R$ 3 bilhões anuais para a Bahia. O complexo também é essencial na economia local, gerando cerca de 40 mil empregos (10 mil diretos e 30 mil indiretos).

As empresas do Polo de Camaçari priorizam a sustentabilidade, enfrentando continuamente o desafio de implementar medidas de proteção ambiental. Elas adotam programas e estratégias para racionalizar o uso da água, reduzir emissões de carbono, inovar em práticas sustentáveis e promover a cultura de reaproveitamento de resíduos.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia faz parte desses 46 anos de história do complexo petroquímico e continua a ser relevante para uma operação segura, eficiente e sustentável.

“A fiscalização rigorosa, o suporte à formação profissional e a promoção de práticas éticas e técnicas adequadas ajudam a manter o polo como um dos principais complexos industriais do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região e do país”, finaliza o engenheiro Vilson Coutinho.