"PPI é uma abstração", diz Prates sobre preços dos combustíveis

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates disse na sua primeira coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira, 2, que a Petrobras vai definir preços do petróleo "como achar melhor" e também afirmou que a Paridade de Preços de Importação (PPI) é uma abstração.

"Parece que virou um dogma esse negócio [o PPI]. O mercado brasileiro é diferente", afirmou Prates, que disse que a Petrobras vai "praticar preços competitivos como ela achar melhor". A PPI consiste em vender a gasolina e o diesel com base no custo de importação do produto para o Brasil.

"O PPI é uma referência e, se julgar necessário, terá mais de uma referência para ter o melhor preço para o consumidor. O próprio PPI é uma abstração. O PPI mesmo, ele difere. Quando fala em PPI parece que virou um dogma esse negócio, criaram esse nome, e isso parece que dominou tudo. Não é necessariamente assim, o mercado brasileiro é diferente", , falou o novo presidente da Petrobras.

"Pode ser uma política transversal, pode ser uma política de referência de preços, pode ser uma política de monitoramento de estoques estratégicos. Eu, particularmente, defendia, digo isso no passado porque, hoje, estamos em outra dimensão, que não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço só de referência no Brasil todo", respondeu Prates ao ser questionado sobre a referência dos preços.

Haddad quer alternativas



Fernando Haddad disse que vai disponibilizar técnicos do Ministério da Fazenda ao Ministério de Minas e Energia para estudarem alternativas para que variações de preço internacional do petróleo não pesem no para o consumidor brasileiro.

"Vamos colocar nossos melhores quadros à disposição do Ministério das Minas e Energia para encontrar alternativas para que não pesem no bolso do consumidor as eventuais variações de preços internacionais que penalizaram muito o consumidor no último governo", declarou Haddad.



"A gente se dá muito bem, e esse processo ele foi construído, ele sugeriu. Na verdade, a gente está atrás de uma política transparente de preço para o Brasil. Como se constrói esse preço? Qual a margem admitida do mercado? Como funciona isso? O PPI regional é uma boa referência? Então eu acho que é disso que ele [Haddad] está falando. É o mesmo grupo de trabalho", disse Paul Prates sobre a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A Petrobras cobra no mercado nacional de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e, consequentemente, com a taxa de câmbio. Os preços internacionais são cotados em dólar.



Sempre que o preço do petróleo no mundo ou a cotação do dólar no Brasil sobem, os preços dos combustíveis também sobem para o consumidor interno. Esse mecanismo tem o objetivo de evitar que o preço no país fique defasado em relação ao resto do mundo, o que poderia, no limite, desestimular a importação de combustível e levar ao desabastecimento. Informações do g1.