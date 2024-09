Prada, Dior: PF abre leilão de bolsas de luxo da doleira Nelma Kodama

Nelma Kodama - Foto: Divulgação / Netflix

Bolsas de luxo apreendidas em operações da Justiça Federal serão leiloadas na próxima semana, com lances mínimos que variam de R$ 540 a R$ 15 mil. As bolsas são de grifes renomadas como Chanel, Louis Vuitton, Prada e Christian Dior.

O leilão está aberto para lances de pessoas físicas e jurídicas até 13 de setembro. Caso as bolsas não sejam arrematadas, ficarão disponíveis em venda direta até 25 de setembro.



Os objetos pertenciam à doleira Nelma Kodama e foram apreendidos durante a Operação Descobrimento, realizada pela Polícia Federal (PF) em 2022, para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de cocaína.

As todo são 34 itens, avaliados em mais de R$ 250 mil. Os interessados devem fazer um cadastro prévio no site da Balbino Leilões, respeitando as normas de participação, como o envio de documentos e a aceitação do termo de não visitação.