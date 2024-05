Prates deixa comando da Petrobras e FUP agradece ‘relação construtiva’ | A TARDE

No comando da Petrobras desde o início do mandato do governo Lula, Jean Paul Prates foi comunicado pelo próprio presidente, na noite de ontem, que não continuará no cargo. Apesar da gestão considerada eficiente e produtiva na estatal, o desligamento se dá por questões de alinhamento político entre os ministérios, após algumas turbulências, principalmente envolvendo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que, de acordo com fontes do Planalto, acompanhou a conversa entre Prates e Lula.

Logo após confirmada a decisão, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) emitiu nota reforçando o respeito “à decisão soberana do presidente Lula, seja ela qual for em relação ao comando da Petrobras”. A FUP agradeceu o “relacionamento construtivo desenvolvido ao longo dos últimos anos com Jean Paul Prates à frente da maior empresa do País”.

A próxima presidente da estatal deverá ser Magda Chambriard, que foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no governo Dilma. Ela é consultora na área de óleo, gás e biocombustíveis e trabalhou na Petrobras por mais de 20 anos. Em entrevistas, ela defende a expansão da fronteira de exploração para aumentar a produção petrolífera, o que inclui a abertura de poços na Margem Equatorial.

Neste sentido, a FUP destacou que, caso confirmado o nome de Magda Chambriard, tem “confiança de que será mantida a boa relação com a futura gestão, em favor do fortalecimento da Petrobras, do desenvolvimento do País e dos trabalhadores”.

